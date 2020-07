Axioma, referent en solucions sanitàries

16.07.2020 | 21:04

Per la signatura del conveni de MútuaTerrassa i Generalitat, la primera institució va escollir la seu d'Axioma, una empresa impulsada des de la institució sanitària per donar solucions innovadores al material i productes en aquesta activitat. L'empresa té la seu al Parc Logístic de Salut situat en el polígon industrial Can Mitjans de Viladecavalls. La delegació va fer la visita encapçalada pel conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, i guiada per Ignasi Canal, director de Bugaderia i Esterilització. La comitiva també va comptar amb l'alcaldessa de Viladecavalls, Cesca Berenguer; Marta Subirà, secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat de la Generalitat; Mercè Rius, directora general de Qualitat de l'Aire i Canvi Climàtic; i en representació de MútuaTerrassa hi va participar Esteve Picola, director general, Joan López, director d'Operacions i gerent d'Axioma i Josep Rull, responsable del programa Compromís Verd de l'entitat. En acabar la visita, el conseller va dir que la visita li havia causat molt bona impressió.