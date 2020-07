Operatiu policial per un individu que amenaçava al carrer amb un ganivet per la celebració de la Lliga

P.M.

17.07.2020 | 00:33

La victòria del Real Madrid al Campionat de Lliga no ha estat rebuda de la mateixa manera per tothom. Aquesta nit, a la rambla d'Ègara, a la cantonada amb el carrer del Pare Llaurador, s'ha produït un greu incident amb un veí de la zona com a protagonista. Sembla, serons expliquen les testimonios, que algú al carrer o a un edifici de la zona ha celebrat la victòria del Real Madrid davant el Villareal, que ha donat a l'equip blanc la Lliga i al protagonista dels fets no li ha agradat. S'ha iniciat una forta discussió que ha acabat amb l'ofès per la celebració al carrer amb un ganivet de grans dimensions, amb actitud amenaçant i ha arriba a punxar les rodes de dues motocicletes que estaven aparcades a la vorera.

Ràpidament s'ha desplegat un ampli dispositiu policial format per agents tant de Mossos d'Esquadra com de la Policia Municipal que intentaven detenir la persona que ha baixat al carrer amb el ganivet, que ha tornat a l'inerior de l'edifici d'on ha sortit i s'ha fet fort a casa seva. Fins al moment de tancar aquesta edició, els efectius policials no havien pogut obrir la porta del domicili de l'autor dels fets.

Durant l'episodi, un bon nombre de persones que passaven per la zona o que estaven gaudint de les terrasses dels bars han estat testimonis del que ha passat i s'ha produït una escena curiosa. Entre els que seguien el que estava passant, hi havia un grup de quatre o cinc persones a uns 40 metres de la porta d'entrada de l'edifici, tots amb mascareta. Un membre, sembla, per la seva actitud, del cos de Mossos d'Esquadra, vestit de paisà, no veia amb bons ulls la presència de públic a la zona. S'ha dirigit a un agent uniformat i li ha dit que fes saber al públic, senyalant a aquell grup en concret, que les persones que no guardessin la distància de seguretat serien identificades. Aquesta circumstància ha provocat la sorpresa i també la indignació d'algun d'ells, perquè portaven mascareta i estaven a una important distància d'on es desplegava el dispositiu policial. Es queixaven per la contradicción que significava que aquell policia es preocupés per un reduït grup que portava mascareta, quan les terrasses de la zona estaven planes de gent, que, lògicament, en estar consumint, no portaven mascareta i estaven molt més junts que el grup en qüestió. Per evitar problemes amb el membre del cos policial, el grup ha decidit retirar-se discretament del lloc. Es ben cert que el coronavirus també pot fer que desviem el punt d'atenció i ens porti a confondre el que és important i el que és prioritari.