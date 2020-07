MútuaTerrassa firma un acord amb la Generalitat per a la reducció d'emissions de gasos d'efecte hivernacle

16.07.2020 | 13:29

MútuaTerrassa ha signat aquest matí una carta de compromís amb la Generalitat per a la reducció d'emissions de gasos d'efecte hivernacle. L'acord s'ha materialitzat amb la signatura del conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, i el president de MútuaTerrassa, Jordi Parera. S'ha fet després d'una visita a les instal·lacions d'Axioma, empresa especialitzada en solucions integrals i serveis de suport sanitari per empreses de l'àmbit de la salut que està situada al polígon de Can Mitjans a Viladecavalls. Amb aquesta adhesió, ja són 180 les empreses, organismes, institucions i entitats que han signat la seva voluntat de treballar pel medi ambient i la sostenibilitat. L'acte institucional ha comptat també amb Esteve Picola, director general de MútuaTerrassa, i Josep Rull, responsable del programa Compromís Verd de la mateixa institució sociosanitària, entre altres personalitats.