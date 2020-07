JxT demana pal·liar el dèficit en infraestructures

15.07.2020 | 20:47

El grup municipal de Junts per Terrassa ha realitzat aquesta mateixa setmana tres propostes d'acord de la junta de portaveus. La primera fa referència a la necessitat de pal·liar el dèficit en infraestructures que pateix la ciutat. En la segona es demanen més recursos per a les oficines d'Estrangeria, mentre que a la tercera defensa que els Ajuntaments puguin disposar del seu superàvit i que no s'apliqui la regla de despesa.

Pel que fa a la primera de les propostes, el grup municipal de Junts per Terrassa denuncia que l'any passat Catalunya tan sols va rebre un 10,8 % de la inversió de l'Estat, "un percentatge molt inferior al seu pes a nivell de població (16,3 %) o al del seu PIB (19%) i molt similar a anys anteriors.

JxT parla d'un dèficit crònic i assenyala que hauria impedit un creixement econòmic del país equivalent al 3,3% del PIB i la creació o manteniment de 115.000 llocs de treball. La Cambra ha comptabilitzat en 15.200 milions el cost de les infraestructures que considera prioritàries. JxT proposa a la junta de portaveus la transferència a la Generalitat dels corresponents recursos econòmics o els actius equivalents a les inversions no executades per l'Estat Espanyol des de l'any 2001. S'acorda traslladar aquest acord al Parlament de Catalunya, al Congrés dels Diputats, a la Federació de Municipis de Catalunya i a l'Associació Catalana de Municipis i Comarques.

Proposta del ministeri

El Ministeri d'Hisenda ha traslladat a la Federació Espanyola de Municipis i Províncies una proposta d'acord segons la qual els Ajuntaments prestarien part del seu superàvit a l'Estat i aquest els ho retornaria a partir del 2022, en un termini de 10 anys. En aquest sentit, JxT entén que l'emergència sanitària i econòmica actual fa més necessari que mai que totes les administracions, també les municipals, disposin del màxim de recursos econòmics per pal·liar-ne els efectes. El grup rebutja, per tant, la proposta d'Hisenda i demana als grups del Congrés votin a favor que els ens locals puguin disposar del seu superàvit "de manera immediata".

Pel que fa a Estrangeria, s'avisa de la saturació dels serveis i de la indefensió que això provoca en els col·lectius més vulnerables. Es demana al Ministeri de l'Interior que posi els recursos humans i materials necessaris per atendre tràmits burocràtics i documentals.