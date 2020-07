16.07.2020 | 13:01

El pròxim dilluns dia 20 de juliol es farà l'entrega de la Creu de Sant Jordi que la Generalitat va concedir a la Fundació Prodis a inicis d'any. Degut a la situació generada per la COVID-19 no havia estat possible fer l'entrega d'aquest guardó fins ara. Serà un acte en petit format on representants de les entitats i persones guanyadores podran recollir aquest distintiu.