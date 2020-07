Els casals han demanat més de 150 activitats de l'oferta +Estiu

Redacció

15.07.2020 | 20:47

Les entitats de lleure i associacions que organitzen casals d'estiu a Terrassa han sol·licitat fins ara un total de 155 activitats de la guia municipal del +Estiu de l'Ajuntament de Terrassa, per incloure-les en la seva progració d'activitats durant els casals.

Aquest és el primer cop que l'Ajuntament posa a disposició de les entitats un seguit d'activitats culturals i educatives, per tal d'aportar un valor afegit als casals d'estiu després d'un curs marcat per la suspensió de l'activitat lectiva als centres educatius.

Els serveis municipals d'Educació i Joventut, amb la col·laboració dels de Cultura, Esports i Turisme, han elaborat un catàleg amb 71 activitats educatives i culturals adreçades a infants i joves, que es poden anar repetint a demanda.

a la carta

Cada entitat organitzadora pot demanar fins a dues activitats per a cada grup de convivència i per setmana. Fins ara, les entitats de lleure i associacions que organitzen els casals han sol·licitat 155 activitats de la guia, i es preveu que la xifra pugui arribar fins les 500 fins al 10 de setembre, quan finalitzen els darrers casals.

La tinenta d'alcalde de Cicles de la Vida, Teresa Ciurana, ha recordat que una de les raons de ser del projecte +Estiu és reforçar la dimensió educativa dels casals. En aquest sentit, Ciurana ha dit que "l'escola s'ha aturat, però la ciutat educadora no. Amb el catàleg d'activitats ofert als casals dins del projecte +Estiu connectem amb el currículum i contribuïm a crear itineraris d'aprenentatge personalitzats al llarg i ample de la vida". Per la seva banda, la regidora de Joventut, Ona Martínez, ha destacat la bona acollida de la guia, que "sumada a l'acompanyament emocional i l'educació en el lleure que tan bé fan els esplais, ens fa avançar cap a un nou model d'estiu enriquit, integrat a la feina feta durant el curs dins i forma de l'escola i més equitatiu", ha dit la regidora.

Les 71 activitats de la guia del +Estiu estan estructurades en cinc àmbits relacionats amb temàtiques i competències curriculars, com són cultura, patrimoni i museus, ciència i societat, valors i educació emocional i esports. La majoria d'aquestes activitats que s'ofereixen estan organitzades per artistes i entitats locals i serveis municipals de l'Ajuntament.

la durada

El programa va començar el 29 de juny i finalitzarà el 10 de setembre. Al juliol s'han programat 26 casals de 17 entitats de lleure i set a càrrec d'associacions. A l'agost seran 14 casals de 12 entitats de lleure i un organitzat per una AFA, i al setembre, s'han previst sis casals a càrrec de cinc entitats de lleure i un d'una AFA. Aquesta és la primera vegada que es fan casals al setembre subvencionats per l'Ajuntament de Terrassa. Aquesta oferta tindrà lloc abans de l'inici del curs escolar que es preveu a mitjans de setembre.

L'Ajuntament ha incrementat enguany els recursos destinats a casals d'estiu, tant pel que fa a subvenciones a entitats com a beques, a més de cedir espais i assumir la neteja dels 34 equipaments que acolliran els casals al llarg de l'estiu d'aquest 2020. A banda d'aquests casals, també hi ha esplais que fan activitats amb el suport d'altres entitats, com la Fundació Solidària de la Universitat Autònoma de Barcelona.