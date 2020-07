Denúncia per emmagatzemar pirotècnia en una furgoneta

Redacció

15.07.2020 | 20:47

El Ministeri d'Interior ha donat compte de la campanya de material pirotècnic per la revetlla de Sant Joan a Catalunya duta a terme per la Guàrdia Civil. La mateixa ha tingut efectes sobre Terrassa, on es va detectar un magatzem de productes pirotècnics a l'interior d'una furgoneta. La Guàrdia Civil va obrir la instrucció de denúncia per infracció greu a la Llei de Seguretat Ciutadana.

El mateix cos policial va detectar un cas similar a Tarragona. En aquest sentit, va intervenir una furgoneta que transportava material sobrant d'una caseta instal·lada a Santa Oliva i que es va introduir carregada amb 23.045 unitats de productes pirotècnics en una nau de la localitat de Sant Jaume dels Domenys, propietat del titular de l'autorització, en lloc de transportar aquests artefactes al dipòsit que tenia assignat a Canyelles (Barcelona).

perill

La Guàrdia Civil alerta que pel que fa al magatzem irregular de material pirotècnic és un dels aspectes en els quals més ha incidit, donat que la comissió d'infraccions té una transcendència insospitable i potencialment perillosa. Fet que comporta un greu risc per la seguretat dels ciutadans o la venda de productes a particulars per internet i enviats a través d'empreses de missatgeria. La campanya de la Guàrdia Civil es va realitzar dels dies 1 al 29 de juny a Catalunya. Van portar a terme més de mil inspeccions a quasi un miler d'establiments de venda de pirotècnica, tant permanents com temporals, autoritzats per les diferents subdelegacions del govern i ajuntaments. Durant la feina es van detectar 46 infraccions a la llei Orgànica 4/2015 de Protecció de la Seguretat Ciutadana i es van instruir les corresponents denúncies per la seva avaluació per la Delegació del Govern a Catalunya. Aquest any, la campanya de control de la Guàrdia Civil ha vingut precedida per la crisi sanitària de la Covid-19 i ha tingut incidència en el desenvolupament de la revetlla per la disminució del nombre de casetes i en la venda de pirotècnia i per la prohibició d'alguns ajuntaments importants de la Comunitat Autònoma d'instal·lació en el seu terme municipal de casetes temporals de venda de material pirotècnic.

operatiu

A l'operatiu van participar més de 150 guàrdies civils que pertanyen a les 40 intervencions del departament d'Armes i Explosius desplegades a Catalunya amb el suport puntual d'unitats territorials de les diferents comandàncies provincials. A conseqüència de les inspeccions practicades es van formular 46 denúncies per diferents infraccions i han estat intervingudes 27.254 unitats de material pirotècnic; 11 d'aquesta infracció van ser detectades en inspeccions de la província de Barcelona, 26 a Tarragona, 3 a Lleida i 6 a Girona.

A la campanya, les irregularitats detectades més comunes van ser la venda de material pirotècnic a particulars per internet i enviat per missatgeria; la venda de productes T1 sense autorització; la presència de material pirotècnic fora del magatzem i sobre el taulell; la falta de mesures de seguretat i protecció; la venda compartida d'encenedors i el magatzem en llocs no autoritzats com la furgoneta que es va detectar a Terrassa.