Catalunya puja a 31 casos diagnosticats per cada 100.000 habitants en 7 dies

15.07.2020 | 20:47

Catalunya segueix registrat cada dia un augment de casos de la Covid-19 diagnosticats per cada 100.000 habitants en set dies i ha assolit la xifra de 31,36, un cas més que les dades de dimarts i el doble que fa 10 dies, mentre que Aragó es manté com la comunitat autònoma amb una incidència acumulada (IA) més elevada, amb 45,93 casos, vuit més que dimarts. Segons les dades difoses ahir pel Ministeri de Sanitat en base als que li remeten les diferents comunitats autònomes, també Aragó i Catalunya són les comunitats que tenen més casos diagnosticats per cada 100.000 habitants en els últims 14 dies, amb 62,91 i 51,49, respectivament, el que significa un creixement de més de 10 casos des de dimarts en els aragonesos i més de tres en els catalans.

Totes les comunitats autònomes registren increments de casos positius diagnosticats en els últims 14 i 7 dies, excepte Andalusia, Comunitat Valenciana, Astúries, Madrid, Múrcia i Balears, que es mantenen pràcticament igual, amb pocs casos per sota de la mitjana espanyola d'IA a set dies, que s'ha situat en 9,57, i en 15,70 i 14 dies. Després d'Aragó i Catalunya, la comunitat que té una IA a set dies més elevada és Navarra, amb 20,48 casos diagnosticats.