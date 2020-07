Terrassa rebrà suport europeu per avançar en digitalització, salut i sostenibilitat

15.07.2020 | 11:38

Terrassa és una de les ciutats escollides per la Comissió Europea (CE) per participar en el programa Intelligent Cities Challenge (Repte Ciutats Intel·ligents), una iniciativa que vol donar suport a la transformació digital i la modernització de les ciutats per tal que aquestes aprofitin al màxim les tecnologies digitals i avançades. La CE ha escollit Terrassa i 87 ciutats més entre 192 candidates d'una vintena d'estats de la UE i del Regne Unit. Durant els pròxims dos anys, l'Ajuntament rebrà l'assessorament d'experts i les eines per potenciar les noves tecnologies, orientades a la millora d'àmbits com la salut, la sostenibilitat i la resiliència urbana.