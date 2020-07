La pandèmia pot afectar els "tempos" del Pla de Transparència

15.07.2020 | 04:00

Ahir va tenir lloc la reunió ordinària de la Comissió Informativa del Pla de Transparència, que es va celebrar telemàticament durant menys de mitja hora. Javier García (PSC) i Ona Martínez (ERC) van conduir els cinc punts de l'ordre del dia, que es van aprovar sense problemes. Per a aquest any hi ha previstes 51 actuacions i sis projectes, de les quals s'han començat a desenvolupar 26 actuacions i 3 dels projectes. La pandèmia de la covid-19 afectarà alguns dels "tempos" de les mesures que cal implementar, ja que moltes d'elles requereixen una dotació pressupostària que ara per ara cal destinar a l'afectació de la pandèmia a la ciutat. S'han obert ja les candidatures per a la Comissió de Transparència, que es tancaran el 15 de setembre.