Més restriccions a Lleida i a l'Hospitalet

15.07.2020 | 04:00

El Govern de la Generalitat ha decretat endurir les restriccions a Lleida i set municipis del Segrià, els més afectats pel virus, i disposar les primeres mesures restrictives als tres barris de l'Hospitalet de Llobregat amb més casos positius i on comencen a detectar transmissió comunitària. Davant l'augment de casos als barris de la Torrassa, La Florida i Collblanc del'Hospitalet, 300 en els darrers 7 dies, han decidit començar a aplicar mesures restrictives, que inicialment duraran 14 dies, començant per recomanar no sortir de casa si no és per anar a treballar, comprar coses bàsiques o fer gestions imprescindibles. Salut també ha ordenat que els bars i restaurants d'aquests barris tornin a restringir l'aforament al 50% i no serveixin a la barra. Queden prohibides les reunions de més de 10 persones.