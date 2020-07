L'Estació Espacial Internacional es veurà avui i demà al cel de Terrassa

15.07.2020 | 20:35

Una llum blanca serà clarament visible aquesta nit a dos quarts d'onze tocats del vespre al cel de Terrassa. Aquest fenomen, que ja es va veure ahir i es tornarà a veure demà dijous, no és cap avió ni tampoc un fenòmen d'origen extraterrestre. Es tracta de l'Estació Espacial Internacional. No és pas que l'Estació estigui il·luminada, però es veu d'aquesta manera per efecte dels rajos del sol. Avui dimecres, el passi de l'ISS (acrònim de l'Estació en anglès) es produirà entre les 22.36'25" i les 22.43'02" del vespre. Tindrà una durada de 6 minuts i 37 segons i una elevació de 10 graus al principi i al final, essent de 59'6 graus en el seu apogeu. La direcció inicial de l'Estació és de 221 graus sud-oest i la final de 61 graus est-nordest.

L'ISS es podrà veure quatre vegades aquesta matinada, a les 00.13'51", la 1.52'22", les 3.29'16" i les 5.05'44". Aquesta darrera aparició serà la que oferirà unes millors condicions d'observació. Per als qui s'ho hagin perdut, l'ISS tornarà a passar dues vegades més pel cel de la nostra ciutat demà dijous a les 21.48'49" i a les 23.25'33" del vespre. L'Estació Espacial Internacional es va posar en òrbita el 20 de novembre de l'any 1998. Es tracta d'un centre d'investigació que orbita al voltant del planeta Terra. La seva administració, gestió i desenvolupament són a càrrec de la cooperació internacional. El projecte funciona com una estació espacial permanentment tripulada per on passen equips d'astronautes i investigadors de les cinc agències de l'espai participants: la NASA, l'Agència Espacial Federal Russa (FKA), l'Agència Japonesa d'Exploració Espacial (JAXA), l'Agència Espacial Canadenca (CSA) i l'Agència Espacial Europea (ESA).