Denuncia de la Guàrdia Civil per emmagatzematge de productes pirotècnics en una furgoneta a Terrassa

15.07.2020 | 13:10

La Guàrdia Civil ha fet balanç de la seva campanya d'inspeccions per la festa de la revetlla de Sant Joan. Durant el període de l'1 al 29 de juny, els efectius del cos es van desplegar per Catalunya i van realitzar més de mil inspeccions a un miler d'establiments de venda de pirotècnia, tant a permanents com temporals. Una de les intervencions va tenir lloc a Terrassa, en concret la Guàrdia Civil va detectar un magatzem de productes pirotècnics a l'interior d'una furgoneta. El cas va originar una instrucció de denúncia per infracció greu a la Llei de Seguretat Ciutadana.