El Govern suspèn les sortides dels usuaris de residències a l'exterior

15.07.2020 | 12:34

El departament de Salut i de Treball, Afers Socials i Famílies han acordat posar en marxa a partir de dijous un conjunt de mesures addionals per protegir les residències de gent gran i de persones amb pluridiscapacitats i pluripatologia per contenir la pandèmia de la Covid-19 i minimitzar els riscos d'infecció en els grups de població més vulnerables. Per aquest motiu, s'ha acordat suspendre les sortides dels residents a l'exterior, com ara els passejos; les sortides de curta durada (sortides autònomes per part dels resident o acompanyades per familiars o cuidadors); les de caps de setmana i les inferiors a tres setmanes. Tot i això, en casos excepcionals i a consideració de la direcció dels centres i d'acord amb les característiques i situació del resident; s'autoritzaran les sortides de curta durada.