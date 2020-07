La Generalitat concedeix el tercer grau penitenciari a Rull

Jordi Guillem

14.07.2020 | 21:11

El que fou conseller de Territori i Sostenibilitat, l'exconseller Josep Rull, va conèixer ahir una notícia no per esperada menys positiva. Tant ell com els altres polítics i líders independentistes que es troben presos van obtenir la semillibertat (tercer grau) per part de la Generalitat. Per tant, només haurà d'anar a la presó a dormir entre setmana, una mesura que s'aplicarà de forma immediata. La Fiscalia ha recorregut fins ara la flexibilització del règim penitenciari dels líders del procés amb el 100.2, pel que és més que previsible que recorri la decisió adoptada ahir per la Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima. En última instància, el Suprem, com a Tribunal sentenciador, serà qui prengui una decisió amb relació a un tercer grau que s'esperava que arribés aquests dies.

Segons va informar el Departament de Justícia, el Servei de Classificació de la Secretaria de Mesures Penals va ratificar ahir la proposta de les juntes de tractament de les presons de Lledoners (on es troba Rull), Puig de les Basses i Wad Ras que, de forma unànime, van apostar el 2 de juliol per concedir el tercer grau als líders del procés.

el 100.2, recorregut

Tal com va declarar el polític terrassenc a aquest rotatiu en el seu moment, té molt clar que la Fiscalia recorrerà aquest tercer grau i caldrà esperar a veure el que diu el Suprem. "El tercer grau és el pas que toca ara", assenyalava Rull llavors. De fet, la Fiscalia ja té recorregut el punt 100.2 del reglament penitenciari, que és el que permet als presos sortir a treballar fora de la presó com a mesura de reinserció. No està clar si aquest recurs de la fiscalia l'haurà de resoldre l'Audiència Provincial de Barcelona o directament la decisió passarà a mans del Tribunal Suprem.

De moment, però, tant Rull com Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Jordi Turull, Raül Romeva, Dolors Bassa, Carme Forcadell, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart només hauran d'anar a la presó a dormir. I ho faran habitualment en un centre obert. A banda, podran passar els caps de setmana a casa.

La reclassificació del tercer grau s'ha notificat ja a Rull i els seus companys, de manera que es farà efectiva quan les juntes de tractament de cadascun dels centres penitenciaris on es troben privats de llibertat assenyali la data d'aplicació del règim obert, els horaris a què estaran subjectes els reclusos i, si cal, els eventuals canvis en les activitats que duen a terme fora dels centres. Rull, per exemple, treballa a MútuaTerrassa.

Avui dimecres, Rull encara sortirà de Lledoners per anar al seu lloc de treball. I continuarà realitzant tasques de voluntariat. És possible que el proper cap de setmana sigui el primer que pugui passar a casa.

Els quatre fiscals del "cas Procés" van demanar ja la setmana passada al Suprem que revisés el 100.2 concedit als líders independentistes en considerar-lo "un tercer grau encobert". Per concedir el règim obert, el Departament de Justícia ha tingut en compte bàsicament que els presos s'han mostrat participatius i col·laboradors, tant amb la resta d'interns com amb els professionals penitenciaris.