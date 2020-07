14.07.2020 | 21:11

Durant el confinament, l'establiment va obrir serveis de pa i cafeteria per emportar (de 8 a 14 hores). Ara segueixen oferint tots els serveis, amb les corresponents mesures d'higiene, separació de taules i un aforament màxim del 40 per cent. Ara l'horari ja és de matí i tarda, de 8 a 14 i de 17 a 20.30 hores (C. Ferrocarril, 2; tel. 93 735 15 09).