FEMvallès comparteix amb Foment que cal fer el túnel de Ferrocarrils

El túnel de Ferrocarrils ha de passar per Vallvidrera, segons FEMvallès.

El túnel de Ferrocarrils ha de passar per Vallvidrera, segons FEMvallès. nebridi aróztegui

Redacció

14.07.2020 | 21:11

La plataforma socioeconòmica per la promoció del Vallès FEMvallès s'ha posicionat a favor de la construcció del nou túnel per a Ferrocarrils de la Generalitat que està estudiant dur a terme el Departament de Territori i Sostenibilitat per a la comunicació entre el Vallès i la ciutat de Barcelona. La patronal Foment del Treball va incloure la infraestructura a la llista de les cent actuacions bàsiques que li calen al país.

La connexió ferroviària Vallès-Barcelona és la més col·lapsada de Catalunya per l'alta demanda i el límit tècnic que suposa l'actual infraestructura. A principis de març, la Generalitat va anunciar la intenció de construir aquest túnel i la redacció de l'estudi informatiu per tal de definir-ne el traçat.

FEMvallès defensa que el nou túnel connecti la comarca del Vallès fins al centre de Barcelona a través de Vallvidrera seguint el traçat històric que l'any 1917 va arribar al Vallès. Argumenten que aquest traçat és més curt i menys costós que l'alternativa a través del barri d'Horta, la qual suposaria un major recorregut i també un major cost. A més, el pas de la línia per Vallvidrera mantindria l'actual equilibri entre els dos sistemes urbans de Sabadell i Terrassa, evitant als terrassencs l'obligació de passar per Sabadell.

quinze minuts menys

El nou túnel estalviaria 15 minuts de viatge i conduiria al centre de Barcelona. La plataforma no descarta que el túnel d'Horta es construeixi en el futur, però considera que els motius econòmics i tècnics demanen prioritat al nou túnel de Vallvidrera.

Aquesta no és l'única reclamació que FEMVallès, una iniciativa promoguda per Cecot i d'altres cercles empresarials, fa al Departament. Demana també que s'estudiï la connexió directa de les línies Vallès - Baix Llobregat dins de Barcelona, entre Sarrià i Plaça Espanya. La connexió oferiria una línia de rodalies passant i evitaria la creació de nous culs de sac en cada una d'elles, tal com es planteja ara amb la prolongació de la línia del Baix Llobregat fins a Gràcia i amb el túnel des del Vallès.

Una altra de les demandes és la conversió a ample internacional de tota la línia del Baix Llobregat i del Bages. Aquesta conversió facilitaria la unió de les diferents xarxes d'ADIF i dels FGC.