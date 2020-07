Educació posa més recursos per millorar la qualitat educativa

15.07.2020 | 12:40

El departament d'Educació farà 8.258 contractacions de personal docent i no docent per al proper curs 2020-21. El titular de la conselleria, Josep Bargalló, ha explicat que aquests recursos aniran destinats a baixar les ràtios que estaven sobredimensionades, a millorar la qualitat eucativa i a treballar amb els alumnes més vulnerables. El conseller ha afegit que son unes noves contractacions que no van destinades només a respondre a l'emergència sanitària, sinó també a aquesta voluntat de millora del sistema educatiu. La contractació d'aquest personal serà de setembre de 2020 a agost de 2021, i a finals d'aquest mes de julio, es publicarà el procediment d'obertura de la borsa, que s'activarà a finals d'agost.