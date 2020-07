14.07.2020 | 21:11

Al carrer de l'Infant Martí amb Marconi es va enfonsar ahir el sostre d'un habitatge deshabitat. Una unitat policial va revisar la zona i va comprovar que a l'interior de l'habitatge no hi havia ningú. Es va donar avís als Bombers, que van realitzar la inspecció de l'estructura i van determinar que no hi havia perill per als vianants. Es va contactar amb l'arquitecte municipal i amb els propietaris de la casa.