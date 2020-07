Aturat un desnonament a Ca N'Anglada nebridi aróztegui Aturat un desnonament a Ca N'Anglada

Aturat un desnonament a Ca N'Anglada

14.07.2020 | 21:11

Un grup de persones del Colectivo Sin Vivienda es va concentrar ahir al carrer de Sant Damià, número 259, de Ca N'Anglada per aturar un desnonament que afecta una parella que resideix en aquest lloc. Membres del col·lectiu, com Elisabet Castillo, van explicar que, al final, no es va fer efectiu i van donar les gràcies...