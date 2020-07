Un moment de la presentació del Festival Didó, amb Rosa Boladeras i Ramon Rius. nebridi aróztegui Un moment de la presentació del Festival Didó, amb Rosa Boladeras i Ramon Rius.

Terrassa recupera el Festival Didó de música i titelles

Mercè Boladeras

13.07.2020 | 20:24

Les crisis, com aquesta provocada per la Covid-19, poden ser també una oportunitat per reinventar-se. Són paraules d'Estel Rius, coordinadora del Festival Didó de música i titelles, manifestades ahir durant la presentació de la nova edició d'aquesta oferta artística a la seu del CEM, Escola de...