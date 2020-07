Retiren un niu de vespes asiàtiques a La Cogullada amb un tutorial de YouTube

13.07.2020 | 22:11

Un niu de vespa asiàtica de la mida d'una pilota de futbol que s'havia instal·lat a una plaça interior del carrer Francesc Lairet, al barri de La Cogullada ha provocat la preocupació dels veïns. Finalment, el varen retirar gràcies a l'esforç d'un voluntari que va realitzar l'operació després de seguir un tutorial per YouTube, segons varen confirmar els mateixos veïns.

Aquest niu va ser detectat dilluns i, després de demanar ajut al 112 i a l'Ajuntament, segons denuncien els mateixos veïns, es varen veure obligats a resoldre el problema ells, ja que no es tracta d'un espai públic, sinó una zona veïnal de condomini.

Sense ajut de l'ajuntament

El niu estava situat a uns dos metres sobre el nivell de terra, a la finestra d'un local. "Si no es veuen amenaçades no són agressives", explicava Antonio Cano, veí del número 9 del carrer Francesc Lairet. "Però en aquest parc hi juguen molts nens a pilota i en qualsevol moment poden acostar-se sense voler i patir un atac amb picades". Segons explicava, les vespes voletegen sovint al voltant del niu. Cano va demanar "a l'Ajuntament que retirés el niu. La plaça és propietat dels veïns, però està oberta al carrer i hi passa tothom. A més, l'Ajuntament fa el manteniment de la jardineria i dels jocs infantils".

El veí va trucar dilluns, poc després de detectar les vespes, al 112, que va derivar el tema al Centre de Recuperació de Fauna Salvatge de Torreferrussa, depenent del departament de Territori i Sostenibilitat. "Allà ens van dir que l'espai és privat i no podien intervenir".

La mateixa resposta va donar l'Ajuntament, després que dos policies inspeccionessin el niu i el veí "enviés un correu amb fotos. Em diuen igual, que és un espai privat, però creiem que és una qüestió de seguretat i haurien de retirar-lo".

Finalment, divendres al vespre, una persona coneguda del veí que tenia a la seva finestra el niu, va intervenir amb un pal i va retirar-lo. "Ho va fer després de veure un tutorial a YouTube i seguir les instruccions", assegura Cano.

La vespa velutina és una espècie asiàtica que es comporta com l'autòctona i ataca només si sent amenaçat l'eixam. És una mica més gran que la vespa europea i la seva picada proporcionalment porta més quantitat de verí. Es distingeix bé pel color groc de la cua i l'extrem de les potes.