La regidora de Terrassa va participar al Consell Nacional de la Federació del PSC del Vallès Oest

14.07.2020 | 12:24

La regidora de Terrassa, Eva Candela, va participar en el Consell Nacional com a primera secretaria de la Federació del PSC del Vallès Oest. Durant la seva intervenció, Candela es va expressar clarament reivindicativa i feminista, recordant com afecta de diferent la crisi sanitària de la Covid-19 a les dones. Ha recordat que el 70% dels treballadors sanitaris són dones, com també són les dones les que fan les tasques en residències, en la neteja d'hospitals i en l'atenció domiciliària. I va assenyalar també que el 85% de les famílies monoparentals són dones. Per tot això, la primera secretaria socialista del Vallès Oest va demanar fer més polítiques públiques que tinguin en consideració la perspectiva de gènere.