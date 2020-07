Una persona detinguda per robar eines de l'interior d'una furgoneta estacionada

14.07.2020 | 04:00

Diumenge, a les 3.47 hores de la matinada, un particular va trucar la Policia Municipal informant que hi havia un individu al carrer de Miquel Vives, amb el carrer de Joaquin Costa, que treia eines de l'interior d'una furgoneta estacionada i no semblava ser-ne el propietari. Després que el testimoni facilités als agents la descripció del sospitós, aquests van acudir a l'indret, van localitzar la furgoneta i van sorprendre l'individu, que marxava amb una bossa plena d'eines. Els agents van comprovar que la furgoneta presentava danys i signes d'haver estat forçada, com un vidre trencat i l'interior remogut. L'individu va ser denunciat per robatori amb força i violència, i va ser traslladat a MútuaTerrassa, donat que presentava ferides sagnants a les mans.