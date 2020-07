Onze persones denunciades per no portar la mascareta en espais d'ús públic

Redacció

13.07.2020 | 20:24

Al llarg del cap de setmana, la Policia Municipal ha denunciat un total d'onze persones per no dur la mascareta, o bé per entrar a comerços sense dur-la posada. Es tracta de les primeres denúncies a la nostra ciutat d'ençà que dijous passat va entrar en vigor l'obligatorietat de dur mascareta en la via pública, en espais a l'aire lliure i en qualsevol espai tancat d'ús públic.

El Govern va prendre aquesta mesura com a recurs per tal d'evitar el contagi i la propagació de la Covid-19, davant la detecció de diversos brots del virus i de l'increment en el nombre de nous casos.

a partir dels 6 anys

En concret, les persones de més de 6 anys d'edat estan obligades a dur la mascareta a la via pública, en espais a l'aire lliure o en qualsevol espai tancat d'ús públic, tot i que des de Salut també en recomanen l'ús per als infants d'entre 3 i 5 anys.

La mascareta és obligatoria als espais públics de Catalunya malgrat que es pugui mantenir la distància física de seguretat davant de possibles contagis del virus.

Cal recordar, però, que estan exemptes d'aquesta obligació aquelles persones amb dificultats respiratòries que puguin agreujar-se per l'ús de la mascareta, així com quan el seu ús estigui contraindicat per altres raons de salut, o discapacitat. Tampoc és exigible en el cas de fer esport a l'aire lliure.