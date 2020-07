L'Ajuntament activa de nou el Comitè de Seguiment Covid-19

La crisi del coronavirus

14.07.2020 | 18:39

Els rebrots que s'han produït en diferentes ciutats catalanes de coronavirus, especialment a Lleida i L'Hospìtalet, han provocat la decisió de l'Ajuntament de Terrassa d'avançar-se a un possible increment de positius i recuperar el Comitè de Seguiment Covid-19, que es va posar en marxa a la ciutat, amb reunions diaries, fins a la fi de la fase 1 del desconfinament. En una reunió celebrada aquest matí a l'Ajuntament, amb la presència de l'alcalde de la ciutat, Jordi Ballart; el primer tinent d'alcalde, Isaac Albert; la regidora de Salut, Mónica Polo; i el regidor de Seguretat i Via Pública; Xavier F. Rivero; s'ha decidit reactivar les estructures de decisió i gestió de la primera etapa de la crisi sanitària del coronavirus a la ciutat. En aquests moments no hi ha variacions en la xifra d'ingressats en centres hospitalaris de la ciutat, concretament quatre malalts que estàn a l'Hospital de Terrassa, tres a planta i un pacient a l'UCI.