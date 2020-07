Incendis d'una motocicleta, un pal de la llum i matolls durant el cap de setmana 

13.07.2020 | 20:24

Entre divendres al vespre i dissabte a la tarda, Bombers de la Generalitat van haver d'actuar en quatre ocasions a Terrassa. A les 18.50 hores del divendres, el 112 va informar que hi havia una motocicleta cremant al camí ral de Terrassa a Rubí, així com diversos matolls a la riera de les Arenes, a l'alçada del barri de Les Fonts. La motocicleta va quedar del tot calcinada. També divendres, a les 21 hores, al carrer d'Alemanya amb l'avinguda del Vallès, s'estava cremant un pal de la llum. Una unitat policial va acudir al lloc i es van rebre diverses trucades de veïns de Can Parellada informant que s'havien quedat sense llum. Una dotació de Bombers va apagar l'incendi i va informar que el foc s'havia originat a causa d'una sobrecàrrega de tensió. La companyia elèctrica va reparar l'avaria. Ja dissabte, a les 7 del matí, van cremar diversos matolls al Parc de Vallparadís. Mentre que dissabte a la tarda, també van cremar matolls al carrer de Frederic Soler amb el Passeig del 22 de Juliol.