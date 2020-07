El Colectivo Sin Vivienda dona suport a una parella que anava a ser desnonada

14.07.2020 | 13:17

Un grup de 50 persones del Colectivo Sin Vivienda s'han traslladat aquest matí a Ca N'Anglada per aturar i donar suport a una família del carrer de Sant Damià que tenia un ordre de desnonament. Elisabet Castillo, de l'entitat, ha explicat que, finalment, el desnonament no s'ha produït. Castillo creu que la família (una parella de mitjana edat a l'atur) ha aconseguit un temps d'espera per cercar solucions i ha agraït sobre tota la feina que està fent Serveis Socials de l'Ajuntament de Terrassa. La parella ja havia rebut un orde el passat mes d'abril.