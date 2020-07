Les entitats que fan casals d'estiu han demanat més de 150 activitats de la guia +Estiu

13.07.2020 | 13:38

Les entitats de lleure i associacions que organitzen casals d'estiu a Terrassa han sol·licitat fins ara un total de 155 activitats de la guia d'activitats del +Estiu de l'Ajuntament de Terrassa, per incloure-les en la seva programació d'activitats durant els casals. Aquest és el primer cop que l'Ajuntament posa a disposició de les entitats un seguit d'activitats cultural i educatives, per tal d'aportar un valor afegit als casals d'estiu després d'un curs marcat per la suspensió de l'activitat lectiva als centres educatius. La tinenta d'alcalde de Cicles de la Vida, Teresa Ciurana, ha recordat que una de les raons de ser del projecte +Estiu és reforçar la dimensió educativa dels casals d'estiu. En aquest sentit, Ciurana ha dit que "l'escola s'ha aturat, però la ciutat educadora no perquè amb el projecte +Estiu connectem amb el currículum i contribuïm a crear itineraris d'aprenentatge personalitzats al llarg i ample de la vida".