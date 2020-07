Hem de portar mascareta per anar en bici? I a la platja? I al gimàs?Tota la informació

Redacción

13.07.2020 | 18:30

La Resolució SLT/1648/2020 de la Generalitat de Catalunya obliga a l'ús generalitzat de la mascareta. Tot i que l'ordre és portar-la sempre, hi ha excepcions i matisos que val la pena recordar. La Generalitat, a través de les seves xarxes socials respon a les preguntes més freqüents tot i que poden variar si canvia la norma establerta.

Quines persones han de fer ús de mascareta?

Totes les persones de 6 anys en endavant. Per a les persones de 3 a 5 és recomanable, però no obligatori.

Quines persones estan exemptes de l'ús de la mascareta?

-Aquelles persones que presenten una malaltia o dificultat respiratòria que pot empitjorar amb l'ús de la mascareta.

-Aquelles persones que no són capaces de treure's la mascareta de manera autònoma (sense ajuda) quan ho necessiten.

-Aquelles persones que presenten trastorns o alteracions de la conducta que en fan inviable l'ús.

En quines situacions he de portar mascareta?

En general, cal fer ús de mascareta sempre que se surt de casa.

En quines situacions no cal fer ús de mascareta?

Les situacions en les quals no cal fer ús de mascareta són:

? Durant la pràctica esportiva.

? Mentre s'està menjant o bevent.

? Durant les activitats restringides als grups estables de convivència en el marc de les escoles i les activitats de lleure infantil i juvenil.



A casa, he de dur mascareta?

No és necessari si s'està amb les persones amb qui es conviu habitualment.

Al carrer, he de dur mascareta?

Sí, excepte si s'està fent esport.

A la feina, haig de dur mascareta?

Sí, excepte si s'està a l'interior d'un despatx propi d'ús individual, amb la porta tancada.



Si treballo a l'exterior, haig de fer ús de mascareta?

Sí, cal fer ús de mascareta excepte si la feina implica pràctica esportiva o un gran esforç físic (per exemple, alguns treballs relacionats amb la construcció).

A la platja, cal dur mascareta?

Mentre s'és a la platja es pot prescindir de la mascareta però cal utilitzar-la durant el trajecte o quan s'està en instal·lacions d'ús públic, als lavabos (incloent-hi les cues, si n'hi ha), dutxes o guinguetes (xiringuitos).

A la piscina o en altres instal·lacions aquàtiques (també tipus spa), cal dur mascareta?

Cal fer ús de la mascareta als vestuaris i a les instal·lacions interiors (vestíbul, passadissos, etc.) i exteriors però es pot prescindir de la mascareta a les zones de bany.

En un vehicle particular, cal dur mascareta?

No, si totes les persones ocupants del vehicle són convivents.

Si em desplaço en bicicleta, haig de portar mascareta?

Sí, si es fa ús de la bicicleta per a desplaçaments o per a passejar.

I si és per fer esport?

En el cas que sigui en el context d'una pràctica esportiva, com el ciclisme de carretera o de muntanya, no és necessari portar mascareta.

Si em desplaço en patinet elèctric, he de portar mascareta?

Sí, és necessari sempre.

Al teatre o al cinema, cal dur mascareta?

Sí, també quan es realitzin en espais exteriors.

Al gimnàs, cal dur mascareta?

Cal fer ús de la mascareta als vestuaris i a les instal·lacions interiors (vestíbul, passadissos, etc.) i exteriors. No és necessària durant la pràctica esportiva.

A la terrassa o a l'interior d'un bar o restaurant, cal dur mascareta?

Un cop s'estigui a taula es pot prescindir de la mascareta. Caldrà utilitzar-la per anar al lavabo o per anar a pagar o a demanar al taulell.

A la biblioteca, cal dur mascareta?

Sí, en tot moment.

En activitats educatives i/o lúdiques, cal dur mascareta?

Sí, excepte en aquelles activitats en les quals estan definits grups estables de convivència –en el marc d'aquests grups– i aquelles en les quals es realitzi activitat esportiva o activitats que no puguin ser dutes a terme amb mascareta (per exemple, tocar instruments de vent o cantar, en les quals caldrà extremar mesures com la ventilació i la distància de seguretat). En aquests casos, la mascareta s'haurà de dur a tot arreu (vestuaris, passadissos, vestíbuls, ascensors, etc.) excepte a les aules, zones d'assaig o espais on es realitzin les activitats.

Si anem d'excursió, cal dur mascareta?

Es pot prescindir de la mascareta perquè es tracta d'una activitat esportiva.

Al transport públic, cal dur mascareta?

Sí, en tot moment. També n'han de fer ús les persones que condueixen els vehicles o treballen en les diferents instal·lacions del transport, excepte si estan en cabines o despatxos tancats i d'ús individual.

En un establiment de turisme (hotel, hostal, alberg...), cal dur mascareta?

No és necessari mentre s'estigui a la pròpia habitació o a la taula durant els àpats. Sí que cal fer ús de mascareta a les zones comunes i als ascensors.

En un càmping, he de dur mascareta?

Sí, excepte quan s'estigui dins la pròpia parcel·la, a la piscina o durant els àpats.

A la perruqueria o en centres d'estètica haig de dur mascareta?

Sí, en tot moment.

Als establiments comercials, haig de dur mascareta?

Sí, en tot moment.

En un local d'oci, haig de dur mascareta?

Sí, excepte quan s'estigui consumint una beguda.

En altres tipus d'establiments (bancs, caixes, oficines d'atenció al públic...), cal fer ús de mascareta?

Sí, en tot moment.

Quin tipus de mascareta hem d'utilitzar?

En l'àmbit comunitari, es poden utilitzar mascaretes higièniques (de roba) o quirúrgiques. En l'àmbit laboral, s'utilitzaran les mascaretes indicades pel Servei de Prevenció de Riscos Laborals.

Com es col·loca correctament la mascareta?

Cal que la mascareta tapi el nas i la boca

Es pot utilitzar una pantalla facial en comptes de la mascareta?

No. La pantalla facial és complementària a l'ús de la mascareta i està indicada en situacions amb risc d'esquitxades (per exemple, si s'està ajudant a una persona dependent en tasques com l'alimentació o la higiene). Per tant, encara que s'utilitzi pantalla facial, cal portar mascareta.

Cada quant he de canviar la mascareta?

Tant les mascaretes quirúrgiques com les higièniques s'han de renovar diàriament. Les mascaretes higièniques (de roba) s'han de rentar a elevada temperatura (> 60 ºC).

De quina manera m'he de posar i treure la mascareta?

Cal rentar-se les mans o aplicar-hi gel hidroalcohòlic abans i després de fer-ho.

Si m'he de treure la mascareta, on la deso?

És recomanable desar la mascareta en una bossa de paper. També podem utilitzar una bossa de roba si la rentem cada vegada que canviem de mascareta a alta temperatura (> 60 ºC). No és recomanable posar-se la mascareta sota la barbeta, al colze, al canell, etc. mentre no se'n fa ús.

On es llencen les mascaretes?

Les mascaretes d'un sol ús s'han de llençar al rebuig.