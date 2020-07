El grup d'experts de la Generalitat fa una crida social

13.07.2020 | 13:29

El grup d'experts reclutats pel Govern per treballar a la Catalunya 2022 ha fet aquest dilluns una crida per carta a la col·laboració d'entitats de la societat civil, empreses i administracions perquè els facin arribar les seves "diagnòstics i propostes estratègiques" que tinguin ja elaborades per encarar la Catalunya poscoronavirus. En una trobada amb els mitjans a Barcelona, els coordinadors d'aquest grup de 30 experts, Genís Roca i Victòria Alsina, han explicat que rebran aquestes propostes fins el 14 de setembre del 2020, ja que la seva idea és començar a treballar en el document final durant el mes d'octubre. "Volem recollir-ho tot per poder tenir-ho en compte, integrar-ho i presentar una proposta que sigui possible i viable", ha afirmat Roca, que no obstant això ha advertit que el grup haurà de fer una selecció d'aquestes propostes, ja que el que no faran és "un document amable", perquè ha insistit que des del Govern se'ls ha demanat "compromís" i "selecció".