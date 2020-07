El Festival Didó s'inaugura aquest dijous amb la companyia Maito titelles& Arturo Gaya

13.07.2020 | 12:50

Terrassa recupera el Festival Didó de titelles després d'un any d'absència. La quinta edició s'inaugura aquest dijous amb l'espectacle "Matito i la grandíssima roda de fira", de la companyia Matito titelles & Arturo Gaya, a la seu del CEM al Vapor Gran. El festival d'enguany inclou sis espectacles i sis tallers més a les biblioteques municipals. El nou format s'ha adaptat per la Covid-19. S'ha avançat en el temps (es feia al setembre) i ha canviat d'espais. La presentació ha tingut lloc aquest migdia al CEM amb la presència de Ramon Rius, director artístic del festival i Rosa Boladeras, regidora de Cultura, entre altres membres de l'organització. Cal destacar que el festival té a partir d'ara el suport de la regidoria i que iniciarà un projecte de residència artística per tal de convertir la nostra ciutat en un punt de referència de la creació dins el sector de les arts escèniques de Catalunya i tot l'Estat.