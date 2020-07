Nortia, l'empresa de Manuel Lao, trasllada la seva seu social a Madrid

12.07.2020 | 22:10

Nortia Capital Investment Holding ha traslladat aquesta setmana la seva seu social a Madrid, segons informa La Vanguardia. Nortia, l'empresa inversora de Manuel Lao, ubicarà ala seva seu al carrer Sagasta, 31 de Madrid. La decisió, no té connotacions polítiques i només respon a interessos empresarials després que Nortia s'hagi convertit en el segon màxim accionista de Merlin Properties, la més gran cotitzada de l'Ibex d'inversió al mercat immobiliari. Tot i el trasllat de la seu social a Madrid, el 75 per cent de l'activitat empresarial de la companyia es continuarà centralizant a Sant Cugat.

Nortia va completar el seu desembarcament a Merlin durant el confinament, aprofitant una baixada al preu de les accions. Amb un 6,2 per cent, Nortia es converteix en el segon màxim accionista de Merlin, només per darrere de Banco Santander, que té el 22,2 i superant al fons d'inversió Black Rock que té el 4 per cent. Manuel Lao, s'assegura així un seient al consell d'administració de Merlin.

Manuel Lao va vendre en el seu moment Cirsa al fons d'inversió Blackstone però algunes del centenar d'empreses que pengen de Nortia encara es dediquen al joc, tant a Espanya com a l'estranger.