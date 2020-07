Què hem de tenir en compte si anem a les piscines municipals?

12.07.2020 | 10:11

Divendres va començar la temporada de les piscines públiques. Si hem de fer-ne ús, és necessari que tinguem en compte una sèrie de qüestions per a la nostra comoditat i per a la de les demés persones que utilitzin les instal·lacions.

Entrada anticipada. Es dóna prioritat a la compra telemàtica, sempre amb 48 hores d'antelació i a través de la pàgina web terrassa.cat/piscines. S'amplien les taquilles per a la venda física. No hi haurà abonaments de temporada. Entrada gratuïta per a menors de 14 anys; general, de matí o tarda de 2 €; escoles i casals: 1,5€ i targeta multi-personal de 10 usos: 15€

Horaris. S'estableixen dos torns de bany, de matí (de 10.30 a 14.30 h.) i de tarda (de 15.30 a 19.30 h.) Al migdia, tancat per efectuar les tasques de neteja.

Serveis. Per evitar la utilització compartida d'espais, els serveis de guarda roba i vestidors restaran tancats. Es reduirà l'aforament i l'accés als lavabos.

No es podrà dur menjar. L'habitual zona de pícnic estarà tancada i per tant no es podrà consumir menjar a la zona de platja ni a les instal·lacions. De totes maneres el servei de bar restarà obert per al consum de begudes amb una terrassa delimitada.

Zona de neteja i desinfecció a l'entrada. Els banyistes hauran de creuar per un accés amb catifes de desinfecció i neteja del calçat. Hi haurà dues entrades, per als que tenen el tiquet de pas telemàtic i per als que el volen comprar a les taquilles.

Mesures de seguretat. En tots els accessos i desplaçaments s'haurà de dur posada la mascareta, a excepció de la zona de platja o per banyar-se.