La Generalitat confina Lleida

La crisi del coronavirus

EFE

12.07.2020 | 21:49

La Generalitat ha endurit les restriccions a Lleida en aplicar des d'aquesta mitjanit a la capital de la província i a altres set poblacions de la comarca del Segrià una espècie de confinament domiciliari parcial, tot això per a intentar contenir l'augment dels contagis de COVID-19.

Quan es compleixen vuit dies del confinament perimetral decretat en aquesta comarca, la capital de la qual és Lleida i en la qual viuen unes 210.000 persones, els consellers Alba Vergés (Salut) i Miquel Buch (Interior) han anunciat aquest diumenge noves mesures restrictives extraordinàries en vuit poblacions del Segrià.

Es tracta de Lleida, Alcarràs, Aitona, La Granja de Escarp, Massalcoreig, Seròs, Soses, Torres de Segre i les entitats municipals descentralitzades de Sucs i Raima.

Buch ha avançat que a partir d'aquesta mitjanit es prohibirà tota sortida i entrada d'aquests municipis excepte per a activitats essencials, mentre que Vergés ha demanat limitar les sortides de casa dels ciutadans d'aquestes poblacions a necessitats de força major.

La titular de Salut ha explicat que la població ha de romandre a casa i sortir només per a anar a treballar, sempre que no puguin fer teletreball, i fer les compres de primera necessitat, perquè la situació de la COVID-19 al Segrià "és una de les més complexes", ha remarcat.

En la pràctica, les mesures adoptades per la Generalitat impliquen que es prohibeixen les reunions "de més de deu persones" tant en l'àmbit privat com en el públic, així com que només s'autoritzen les activitats d'hostaleria i restauració "mitjançant lliurament a domicili".

Els centres d'activitats d'estiu per a nens i joves continuaran oberts, però tots els seus participants hauran de tenir residència a la comarca del Segrià, ha precisat la consellera, però queden prohibides les activitats culturals, d'espectacles públics, recreatives i d'oci nocturn.

Quant a les activitats esportives, només s'autoritza la pràctica d'esport amb persones que formin part del grup de convivència.

Les botigues d'alimentació continuaran obertes, mentre que en els altres comerços serà necessària la cita prèvia.

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha titllat les noves mesures restrictives de decisió "difícil però necessària", i la consellera de Salut ha negat que es tracti d'un "confinament domiciliari total", després de recordar que l'acordat per la Generalitat no implica mesures tan extremes com les adoptades en els últims mesos.

La consellera ha indicat que encara que han reduït l'índex de transmissió a Lleida, al Segrià hi ha hagut un augment de 190 casos des d'ahir i 691 en l'última setmana, i que actualment hi ha 14 persones ingressades en l'UCI amb una mitjana d'edat de 56 anys.

"Prenem aquestes mesures complicades ara per a no haver d'estar en una situació pitjor i adoptar un confinament total", ha dit la consellera, que ha subratllat que l'objectiu és ara "frenar les cadenes de transmissió", i per això apel·len a la ciutadania a "baixar l'activitat social a l'imprescindible".

Per part seva, Buch ha precisat que els treballadors de serveis no essencials d'aquests municipis disposaran de 24 hores per a recollir els elements imprescindibles que els permetin teletreballar

La mobilitat fora d'aquests vuit municipis del Segrià quedarà, per tant, restringida, excepte per motius laborals, a totes aquelles persones que no formin part de serveis considerats essencials.

No obstant això, Buch ha aclarit que no hi haurà restricció de mobilitat en les autovies i autopistes que creuen aquests municipis però els usuaris dels quals es desplacen fora d'aquesta comarca.

El conseller ha aclarit també que, malgrat aquestes restriccions addicionals per a aquests 8 municipis del Segrià, es manté el confinament perimetral de la comarca, i ha confiat a obtenir l'aval judicial per a adoptar aquestes mesures extraordinàries en aquestes poblacions.

Mentrestant, la Generalitat segueix amb preocupació l'evolució dels contagis en l'àrea metropolitana de Barcelona, en particular a l'Hospitalet de Llobregat, l'ajuntament de la qual ha tancat pistes esportives a l'aire lliure per a evitar contactes que facilitin la propagació del coronavirus.

L'alcaldessa de L'Hospitalet, Núria Marín, ha avançat a Efe que la setmana vinent es crearà un comitè de seguiment del rebrot i ha explicat que s'està a l'espera que les autoritats sanitàries els informin sobre els nous focus en la segona ciutat més gran de Catalunya, on els casos han passat de 30 a 107 en una setmana.

Mentrestant, en les últimes 24 hores s'han donat 816 nous casos de coronavirus a Catalunya, 190 d'ells a la comarca lleidatana del Segrià, i s'ha comptabilitzat una nova víctima mortal, enfront de les nou d'ahir.

Aquests nous casos positius eleven la xifra total a 76.318 des del començament de la pandèmia, mentre que el nombre total de persones mortes a Catalunya per coronavirus, entre casos confirmats i sospitosos, se situa en 12.617 segons les dades aportades per les empreses funeràries.