Catalunya suma més de 800 casos de Covid en un dia

12.07.2020 | 16:14

La preocupant evolució dels brots de coronavirus a Catalunya, especialment els de Lleida i el sorgit en L'Hospitalet, en quatre barris del nord al costat de Barcelona, ha fet que la xifra de nous casos sigui de més del doble que l'oferta el dissabte: de 361 als 816 d'aquest diumenge.

En les últimes hores, s'han registrat a Catalunya un total de 816 nous casos, 190 d'ells a la comarca lleidatana del Segrià, en confinament perimetral des de fa una setmana, i s'ha comptabilitzat una nova víctima mortal, enfront de les nou d'ahir.

Aquests nous casos positius eleven la xifra total a 76.318 des del començament de la pandèmia, mentre que el nombre total de persones mortes a Catalunya per coronavirus, entre casos confirmats i sospitosos, se situa en 12.617 segons les dades aportades per les empreses funeràries.

Preocupa el brot de Segriá, però també el de L'Hospitalet (Barcelona), l'Ajuntament del qual ha tancat aquest diumenge pistes esportives a l'aire lliure per a evitar contactes que facilitin la propagació del virus, sobretot entre els joves que es concentren en ells per a jugar al bàsquet.

Les autoritats sanitàries treballen en la identificació dels focus que han ocasionat un rebrot en aquesta ciutat -la segona major de la regió-, amb 107 casos en una setmana, alguns d'ells en una residència d'ancians.

Els vuit ancians de la residència La Torrassa que han donat positiu a COVID amb un PCR són asimptomàtics, però la "sorpresa" ha arribat quan s'ha comprovat que cinc d'ells eren persones que setmanes o mesos enrere havien passat la COVID amb un PCR positiu i que als 15 dies havien donat negatiu i, ara, han tornat a donar positiu.

L'alcaldessa de L'Hospitalet, Núria Marín, ha dit a EFE que s'anirà veient el desenvolupament del rebrot i si cal prendre mesures més severes "es prendran, sense problemes".

I tot succeeix, mentre Galícia i el País Basc celebren eleccions autonòmiques entre mesures de seguretat i protecció extremes per a evitar que les votacions suposin una extensió de la pandèmia.

Aquesta situació ha fet que a Galícia, on el brot més actiu segueix radicat en A Mariña (Lugo), almenys 259 contagiats hagin de quedar-se a casa i no votar, 203 corresponen a la província de Lugo i d'ells 185 (ha baixat un amb respecte ahir) a la comarca encara confinada parcialment.

Dels 185, la majoria són asimptomàtics o presenten símptomes de caràcter lleu. Dos són les persones que es troben ingressades a l'Hospital Públic i la seva evolució és favorable.

El president de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha celebrat aquest matí que el focus de Mariña estigui en "fase de baixada" i cada vegada "més controlat".

No obstant això, al focus d'Ordizia (Guipúscoa) s'han sumat tres contagis més que ahir, amb el que són ja 73, mentre el nombre de nous positius confirmats per PCR en el conjunt d'Euskadi ascendeix a 28, tres menys que la dada difosa en el butlletí anterior. Aquests no podran votar avui igual que els dos centenars que s'estima que tenen la infecció activa.

Sobre el brot en Socuellamos (Ciudad Real), l'origen del qual es considera de "àmbit social", els casos confirmats s'eleven a 14, encara que 55 persones més es troben en seguiment en aquests moments.

A més un altre brot s'ha originat a Badajoz, amb 18 nous casos, i 51 contactes, als quals es continuarà estudiant.

Andalusia ha registrat en l'última jornada tres nous brots, dos a Màlaga (en la capital, amb 7 contagiats i en Guadalhorce, amb 5) i un a Almeria (amb altres 5), per la qual cosa els focus actius ascendeixen a 19, amb 349 contagiats, la qual cosa suposa 51 afectats més.

Hi ha un altre brot que porta diversos dies actiu en el ponent d'Almeria que experimenta una important pujada, ja que en les últimes 24 hores ha passat de 17 a 42 contagiats.

També creix el número en el de Belicena (Granada), ja que són 45 els infectats en aquest brot, vinculat a una vetlla (5 més).

A Canàries, mentrestant, s'han donat quatre nous contagis, amb el que s'eleva a 73 el nombre de casos actius a les illes.

Mentrestant, les comunitats es continuen sumant a la idea de l'ús obligatori de les màscares. El Govern d'Aragó l'aprovarà el dilluns, fins i tot per a situacions en les quals es pugui mantenir la distància social, una mesura que han aprovat ja Catalunya, Balears i Extremadura, i que Andalusia aprovarà previsiblement aquest dilluns.

També els alcaldes de Lorca i Cartagena han demanat al president de la Comunitat de Múrcia, Fernando López Miras, que decreti el seu ús obligatori.