Un thriller d'estafes i una reposició de luxe

Dolors Font

10.07.2020 | 20:07

Les estrenes continuen arribant amb comptagotes a la cartellera local. El cinema Catalunya segueix tancat i a Cinesa avui només s'estrena "La maldición del guapo". Tanmateix, també torna a les pantalles una reposició de luxe, la de "El laberinto del fauno". I a partir de dimecres que ve es podrà veure la pel.lícula d'animació "Scooby!" doblada al català i al castellà.

"La maldición del guapo", dirigida per Beda Docampo Feijóo, és un thriller d'estafes força atractiu, que compta amb bons diàlegs, tocs d'humor ben col.locats, algunes sorpreses i un repartiment encertat. Potser a estones és un pèl lenta però en conjunt enganxa.

El protagonista és un delinqüent ja rehabilitat que ha de tornar a l'acció per ajudar el seu fill. Ho farà amb la col.laboració d'un espia expulsat dels serveis secrets. Gonzalo de Castro encapçala el repartiment amb una gran interpretació, ben acompanyat per Juan Grandinetti (fill de Darío), Ginés García Millán, Malena Alterio, Cayetana Guillén Cuervo i Carlos Hipólito. És una co-producció amb l'Argentina.

"El laberinto del fauno" de Guillermo del Toro és ja un clàssic del cinema fantàstic-polític. L'any 2006 a Terrassa (com a tot arreu) es va mantenir mesos en cartell. Va guanyar tres Oscar, vuit Goya, el Sant Jordi i un centenar de premis més. És una història ambientada durant la post-guerra, protagonitzada per la filla d'un militar franquista que troba en un món fantàstic la manera de refugiar-se de la dura realitat. Ivana Baquero, un impressionant Sergi López, Doug Jones, Ariadna Gil i Maribel Verdú encapçalen el repartiment.

opera prima

"Scooby!", que no s'estrena fins dimecres, és l'opera prima cinematogràfica de Tony Cervone, un veterà de l'animació televisiva que ha treballat en sèries com "Tom i Jerry" i "Els Picapedra". Ara porta a la gran pantalla les aventures del gos Scooby Doo, que coneixem de sèries com "Misterios S.A.", "Scooby Doo y compañía" i "Scooby Doo, on ets?". En aquesta ocasió Scooby i els seus amics humans hauran de salvar el món de l'amenaça d'un gos fantasma que vol provocar l'apocalipsi. Continuen en cartell "La lista de los deseos", "Interstellar", "JoJo Rabbit", "Jumanji: siguiente nivel", "La llamada de lo salvaje", "Onward", "Malasaña 32", "Los Goonies", "Sonic", "Sabates Vermelles i els 7 trolls" (en català i castellà) i "The Gentlemen: los señores de la Mafia".