Reserves de sang per a l'estiu

A.L.

10.07.2020 | 20:07

El Banc de Sang i Teixits de Catalunya va desplaçar ahir un equip mòbil al centre cívic President Macià, al barri de Sant Pere Nord, per desenvolupar al llarg de tot el dia una jornada de donació, que s'emmarcava dins la seva campanya d'estiu per dotar-se de reserves abans de les vacances. Van passar uns 70 donants per l'equipament, que es va condicionar de forma molt acurada i amb totes les mesures de seguretat corresponents. Així mateix, els voluntaris que van donar sang primer van haver de demanar cita prèvia per a evitar aglomeracions.

Amb la reactivació de les operacions i tractaments ajornats durant els darrers mesos, la necessitat actual és de mil donacions de sang diàries a tot Catalunya. És per això que l'Ajuntament de Terrassa i el Banc de Sang van fer una crida al llarg d'aquesta setmana a la ciutadania per mantenir el ritme de donacions, que continuen sent necessàries per als pacients dels hospitals un cop superat l'estat d'alarma.

Des del 14 de març -el dia abans què es decretés l'estat d'alarma- fins al passat dimecres s'han fet 2.597 donacions de sang i 271 de plasma a Terrassa, esdevenint la quarta ciutat catalana amb més donacions, amb una mitjana de més de deu mil anuals.

El Banc de Sang va garantir les mesures de prevenció i seguretat a les persones que van assistir a la jornada d'ahir. Entre altres mesures, els donants van disposar de gel esterilitzant en arribar a l'espai, van guardar una distància mínima d'un metre entre ells i van tenir a la seva disposició un bolígraf d'un sol ús per emplenar el qüestionari previ a la donació.

De fet, els voluntaris primer van haver d'esperar a la sala d'actes del centre cívic, amb les finestres obertes per garantir la ventilació i amb la distància corresponents entre ells. Va ser un degoteig al llarg del dia (matí i tarda) precisament perquè se'ls va citar amb cita prèvia per controlar l'aforament. I de la sala d'actes anaven passant a un altre espai de l'equipament més reduït per realitzat la donació de sang pròpiament dita.

Procés més llarg

Fonts del Banc de Sang van agrair ahir "la paciència de la gent" que es va desplaçar fins al centre cívic, ja que amb totes les mesures de seguretat que ara es porten a terme el procés es fa més llarg, agraïment que va fer extensiu a l'Ajuntament per cedir-los l'espai. "Del que es tracta amb campanyes com aquesta -van afegir les mateixes fonts- és d'arribar a quanta més gent possible i també captar nous donats".

Abans d'ahir, l'últim cop que el Banc de Sang va desplaçar una unitat mòbil a Terrassa va ser el passat 14 de març, un dia abans de decretar-se l'estat d'alarma. Es tractava d'un bus que es va instal·lar a la Rambleta del Pare Alegre i ja llavors es feia respectar la distància de seguretat entre els voluntaris.