El polèmic helicòpter de Festa Major ha costat 8.600 euros

Laura Hernández

10.07.2020 | 20:07

a factura de la Festa Major Confinada de 2020, que puja 78.952,64 euros, ja ha transcendit per conceptes i l'helicòpter que divendres va sobrevolar la ciutat emulant la baixada del Drac de Terrassa és la despesa més elevada. 8.600 euros ha costat el polèmic viatge: 2.800 euros el vol del dia 3 de juliol, 3.000 euros vinilar el vehicle amb la imatge del drac i 2.800 euros la certificació tècnica de l'estampació.

Les actuacions musicals, que van ser emeses per Canal Terrassa, són la segona partida més elevada del pressupost. El caixet del cantant egarenc Miki Núñez va ser de 4.000 euros, el grup local Doctor Prats va cobrar 3.630 euros, Sense Sal 2.420 euros i la cantant Mabel va ingresar 960 euros. En total, les actuacions curtes del cicle en streaming "Terrassa vibra a l'hospital" van costar 11 mil euros.

Fora d'aquestes dues grans partides econòmiques del pressupost, destaquen tres dotacions més de 3 mil euros. Una destinada a comunicació i al suport en edició dels vídeos previs a la festa major i del desenvolupament del programa; un altre per a la confecció i la col·locació de les banderoles de Festa Major; i una tercera dotació de 3 mil euros per pagar les tasques de control d'accés i de seguretat del Recinte Firal entre el 3 i el 13 de juliol, que ha acollit l'exposició de la coordinadora de Grups de Cultura Popular i Tradicional Catalana de Terrassa.

Els números de la festa detallen també les partides destinades a l'enregistrament de vídeos, el lloguer d'unitats mòbil, el disseny i confecció d'opis i els transports. També els vídeos del Capgròs, del Ball de Plaça, dels Ministrils del Raval.

Les activitats i la logística de la festa han suposat un cost de 60.630 euros, als que cal sumar 1.200 euros en concepte de workshop del cartell de Festa Major i 17.1322 euros en despeses "en fer-se efectives les licitacions compromeses per Festa Major a data de 13 de març", coincidint amb el decret d'alarma.

JxT: "un insult"

El pressupost de la Festa Major Confinada ha estat motiu de polèmica política abans que transcendís el detall de les despeses. Ahir, un cop els grups de l'oposició disposaven ja dels números detallats, Junt per Terrassa (JxT) va qualificar d "insult" la partida destinada a l'helicòpter. "Que en època de pandèmia es gastin 8.600 euros en el vol d'un helicòpter és un insult a les necessitats que té la ciutat", va dir ahir Miquel Sàmper, portaveu municipal de JxT.

La formació també qüestiona que "se signi un contracte per les xarxes socials de la Festa Major quan el govern té en plantilla una persona eventual experta en el tema que podia haver realitzat aquesta tasca". Junts per Terrassa no comparteix l'externalització de la comunicació en xarxes de la festa. "Si aquesta tasca s'hagués assumit pels experts de la casa s'hauria abaratit molt el cost".

La formació també critica que una de les empreses patrocinadores del programa festiu, Toyota, hagi publicitat durant uns dies un vehicle de la marca al Raval de Montserrat. "Ho fa amb un cotxe de combustió, una bèstia immunda molt veloç". Sàmper creu que el model exhibit fins fa uns dies davant l'Ajuntament "és contradictori amb la Revolució Verda i amb l'ordenança de Mobilitat. Hauria estat més coherent que s'exhibís un híbrid o un elèctric".

Un dels primers a reaccionar a les crítiques al programa de Festa major va ser fa uns dies el tinent d'alcalde de Drets Socials, Noel Duque. A través del seu compte de Facebook, el regidor va defensar el pressupost de la festa "no s'ha fet en detriment de cap servei" i que "amb els 520 mil euros estalviats respecte a altres anys "s'han enfortit altres partides" municipals.

Al seu post Duque responia a les crítiques a l'helicòpter defensant la bona intenció de la iniciativa i anunciava que "si no li agrada a la gent, no ho farem més". I afegia dures crítiques a l'oposició, amb al·lusions "al partit dels càterings, les licitacions i els milers d'assessors", la formació que "es va gastar els diners dels aturats en prostitutes i drogues".

Miquel Sàmper acusa Duque de "tornar a faltar el respecte" i el convida a "assumir la crítica amb elegància" per què "contestar amb improperis i insults no és propi d'un regidor de la tercera ciutat de Catalunya".

Duque ja va haver de comparèixer després de respondre a les crítiques a la gestió de la compra de mascaretes amb un comentari amenaçador a Facebook.

