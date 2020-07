Obre a Terrassa un centre d'atenció a les víctimes de violència masclista

Redacció

10.07.2020 | 20:07

Terrassa comptarà a partir de l'octubre amb un dels tres nous Serveis d'Intervenció Especialitzada (SIE) que ofereixen atenció integral a dones víctimes de violència masclista i als fills i filles a càrrec. El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies té previst obrir els nous equipaments a Figueres (alt Empordà), Sant Boi (Baix Llobregat) i Terrassa (Vallès Occidental).

Els SIE ofereixen un servei d'atenció integral i gratuït en el procés de recuperació i reparació de les dones i famílies agredides. L'equipament informa les víctimes dels recursos, proporciona atenció social, legal i terapèutica continuada i potencia programes de prevenció, assistència i reparació com acollida, atenció social i psicològica, jurídica, socioeducativa, fa mediació intercultural. Les dones accedeixen al servei a través dels centres d'atenció primària, serveis socials, organitzacions i grups de dones.

En la comarca del Vallès occidental el SIE de Terrassa s'afegeix al centre que es va inaugurar el passat mes de febrer a Sabadell. Els SIE de Terrassa i Sabadell atendran les poblacions dels dos municipis i també de tota la comarca.

La notícia de l'apertura d'un SIE a Terrassa ha estat celebrada per la regidora de Polítiques de Gènere, Núria Marín. La política afirma que el servei "representa una magnífica oportunitat perquè ambdues administracions sumem esforços en l'atenció a les víctimes de violència masclista" i ha afegit que «aquest serà un dels majors impulsos per les polítiques d'atenció a la dona en una ciutat de llarga trajectòria en aquest àmbit com Terrassa, que va crear el primer Servei d'Informació i Atenció a les Dones d'Espanya».

Marín està convençuda que el SIE «serà una injecció de recursos molt necessaris per poder donar més i millor atenció» a les víctimes i celebra "la sort que representa per a la ciutat disposar d'aquest servei, que permetrà arribar molt més enllà del que hem arribat fins ara en aquest àmbit». El servei aborda la recuperació personal, laboral i social de la víctima i el seu entorn.

reunió post- covid

L'anunci del nou SIE va coincidir amb la reunió de la Comissió de Seguiment del Protocol per a l'Abordatge de la Violència Masclista en l'àmbit de la parella. L'objectiu de la reunió era fer un procés de valoració conjunta de l'impacte de la covid-19 en les dones que pateixen violència masclista a la nostra ciutat, analitzant les situacions de violència masclista identificades durant el període de confinament, així com els recursos o estratègies que s'han posat en marxa i les noves necessitats que han sorgit en aquest període. La comissió està formada per diferents serveis de l'Ajuntament, Mossos d'Esquadra, Jutjats, Col·legi de l'Advocacia de Terrassa, MútuaTerrassa, Consorci Sanitari de Terrassa i Creu Roja.