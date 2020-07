Les biblioteques municipals amplien els seus serveis

10.07.2020 | 20:07

Les biblioteques municipals de Terrassa, a excepció de la del districte 5, amplien els seus serveis a les persones usuàries habilitant espais per a la consulta de material així com accés als ordinadors amb connexió a internet i eines d'ofimàtica. Cada una de les biblioteques municipals ha habilitat un espai limitat per a la consulta bibliogràfica i es pot reservar taula i cadira per poder accedir als documents, fer ús de l'ordinador portàtil propi o bé dels ordinadors disponibles a l'equipament per a l'estudi individual. La consulta de documents de la biblioteca, inclosa la de diaris i revistes, serà d'un sol ús, és a dir, un cop consultats, els documents, hauran de passar una fase de quarantena. D'altra banda, els ordinadors disponibles a les biblioteques poden ser accessibles per a una sola persona al dia. Per a fer ús d'aquests serveis, les persones interessades hauran de demanar cita prèvia mitjançant el formulari habilitat a la pàgina web errassa.cat/biblioteques, per correu electrònic o bé trucant per telèfon a la mateixa biblioteca.

Un cop realitzat aquest tràmit i per accedir a la biblioteca en què s'hagi realitzat la reserva, serà obligatori l'ús de mascareta, mantenir la distància de seguretat i seguir en tot moment les indicacions establertes. La biblioteca districte 5 continuarà tancada fins que sigui possible garantir les mesures de seguretat necessàries per al personal i les persones usuàries.

Les biblioteques municipals continuen oferint el servei de préstec amb cita prèvia. Com a novetat, ja es poden reservar documents disponibles i també documents que es trobin en quarantena. També continua actiu el servei de préstec interbibliotecari a nivell municipal i, d'aquesta forma, el servei de préstec amb cita prèvia pot facilitar documents d'una altra biblioteca de Terrassa a la biblioteca més propera per a la persona sol·licitant.

Pel que fa a les devolucions, totes les biblioteques municipals tenen bústia a l'exterior on es poden dipositar els documents per a ser retornats.