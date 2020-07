Joana Bruil, la més gran amb 107 anys

Redacció

10.07.2020 | 20:07

La persona més gran de Terrassa té 107 anys. És Joana Bruil i ahir l'alcalde de Terrassali va fer una visita a la residència Ègara, on viu actualment. Acompanyat de la regidora de Presidència, Jennifer Ramírez, Jordi Ballart va fer entrega a l'anciana d'un ram de flors i li va mostrar una foto del seu 100 aniversari. Ballat ja era alcalde de Terrassa, en aquell moment pel PSC, i Joana Bruil va ser la primera centenària que va felicitar com alcalde.

Joana Bruil, que ahir va rebre l'alcalde acompanyada de la seva família (a la foto), va nèixer a Sant Llorenç Savall, on es va casar. Després d'uns anys a Barcelona, on va néixer la seva filla i on la parella tenia una botiga de queviures, la família es va traslladar a Terrassa, on ella i el seu marit Josep, mort fa uns 50 anys, van treballar al tèxtil.