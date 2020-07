Foc a un establiment de la Rambla per un incendi a un aparell d'aire condicionat

10.07.2020 | 20:07

Tres unitats de Bombers van intervenir ahir de matinada a la Rambla d'Ègara per extingir un incendi a un establiment. Un veí va alertar del succés al 112, que va donar l'avís a Policia Municipal. L'incident va ocórrer a un comerç situat a la cantonada amb Pau Claris. El foc es va originar al motor de l'aparell d'aire condicionat de la botiga. La persona responsable de l'establiment va fer acte de presència. Les dues ambulàncies desplaçades no van intervenir donat que no va haver-hi persones ferides.