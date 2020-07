55 joves terrassencs participen en una nova edició del Campus Ítaca

10.07.2020 | 20:07

Dilluns va començar una nova edició del Campus Ítaca per a estudiants de l'ESO. 55 estudiants egarencs participen aquest any al programa, adreçat a estudiants de 3r d'ESO amb la finalitat d'estimular-los a donar continuïtat a la seva formació postobligatòria.

Hi participen alumnes d'onze instituts terrassencs: L'IES Terrassa, Can Jofresa, Mont Perdut, Nicolau Copèrnic, torre del Palau i Les Aimerigues, Ègara, Montserrat Roig, Cavall Bernat, Can Roca i Investigador Blanxart. El Campus Ítaca 2020 es distribuirà en dos torns. El primer va començar dilluns i s'allargarà fins al 17 de juliol i el segon ocuparà els quatre dies entre el 20 i el 24 de juliol.

Pep Forn, regidor d'Universitats, considera "molt positiva la participació dels alumnes en el campus "sobretot després d'un final de curs complicat i atípic". El campus els ofereix "la possibilitat de participar en un projecte que els dóna l'oportunitat de conèixer alumnes d'arreu del territori, compartir experiències i inquietuds i, al mateix temps, despertar el seu interès pels estudis superiors".

El Campus Ítaca l'organitza la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) a través de la Fundació Autònoma Solidària. El projecte compta amb el suport econòmic del Banc de Santander, la UAB, els consells comarcals del Vallès Occidental i Oriental i 19 ajuntaments, entre ells Terrassa.

El campus té lloc a la UAB, on l'alumnat participa en activitats formatives dirigides i dinamitzades per professors universitaris. L'objectiu és que estableixin contacte amb les diferents àrees de coneixement. Amb motiu de la crisi sanitària de la Covid-19, aquesta edició s'han adoptat els espais i reduït el nombre de dies i participants.