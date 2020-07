A Terrassa hi ha quatre persones ingressades per Covid-19

10.07.2020 | 19:42

Segons les dades que facilita la Generalitat de Catalunya, a Terrassa hi ha quatre persones ingressades diagnosticades de Covid-19. Les quatre estan a les instal·lacions del Consorci Sanitari. Tres d'elles estan a planta i una a la Unitat de Cures Intensives. La persona que està a l'UCI no és d'ingrés recent, sinó que es tracta d'un pacient de llarga durada que va ser traslladat a les setmanes de crisi sanitària. Aquesta setmana també hi ha hagut una persona malalta de Covid-19 a MútuaTerrassa, però ja ha estat donada d'alta. El sistema sanitari terrassenc està a l'expectativa i preparat davant l'eventualitat d'un brot, però en aquests moments les xifres no són significatives.