Primer matí de piscines obertes amb poca afluència

La crisi del coronavirus

Teresa Romero

10.07.2020 | 13:14

Avui, un dia gris, amb núvols i clars, les piscines municipals de Terrassa ha obert portes a mig gas, amb totes les mesures de seguretat per la Covid-19 i amb menys afluència de la prevista tenint en compte que els menors de 14 anys entren gratis. A les 10.30, hora d'obertura, encara no hi havia ni un banyista a la piscina de Sant Llorenç. Ha sigut a les 11.00 quan una família amb 2 fills i 4 amics, tots menors de 13 anys, ha inaugurat la temporada de bany en aquest barri.

A Vallparadís l'afluència també ha estat menor del que es pensava al matí. Un centener de persones, entre famílies amb nens petits, parelles, grups d'amics i un esplai, ha acudit a primera hora a unes instal·lacions on encara s'ultimaven detalls. "Quan hem vingut encara estaven posant els indicadors de distància per ordenar les files d'accés, no es podia pagar en efectiu, només amb targeta i la gent portava els 2 euros. Nosaltres portàvem les entrades comprades per internet i ens han fet esperar una estona sense saber que no havíem de passar per la taquilla i hi havia un accés directe. Ha sigut una mica de caos però és normal el primer dia", comentaven Montse Garrido i David Albarral, una família amb nens petits, a la sortida del seu primer dia de bany.

Ha sigut un dia de moltes preguntes a les taquilles de les piscines per la mecànica de les entrades i per les targetes de 10 sessions que substitueixen els abonaments mensuals.