Presència local al Campus Ítaca de l'UAB

10.07.2020 | 12:34

Alumnes de tercer d'ESO dels instituts Egara, Montserrat Roig, Cavall Bernat, Can Roca, Investigador Blanxart, Terrassa. Can Jofresa, Mont Perdut, Nicolau Copèrnic, Torre del Palau, Les Aimerigues participaran al Campus Ítaca que organitza l'Universitat Autònoma de Barcelona des de el pròxim dilluns fins el divendres 24. El Campus Ítaca es un programa socioeducatiu organitzat per la Fundació Autònoma Solidària (FAS) i la Facultat de Ciències de l'Educació amb el suport del Consell Social de la UAB i el patrocini de Banc Santander.

Els prop de tres-cents estudiants que hi participaran estaran repartits en dos torns. El primer es desenvoluparà entre els dies 13 i 17 de juliol i el segon, del 20 al 24 de juliol. En cada torn, es formen grups de nou o deu membres, acompanyats per un estudiant de la UAB que fa de monitor, i realitzen durant la seva estada activitats pedagògiques i ludicoesportives, organitzades pel professorat de la UAB, que potencien tant la posada en pràctica de noves competències i metodologies com la socialització entre els participants.