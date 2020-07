Una Muntanyeta d'economia solidària

Santi Palos

09.07.2020 | 20:26

Si tot va bé, "i aconseguim destinar-hi 400 mil euros dels pressupostos fins al 2022", d'aquí a dos anys entrarà en ple funcionament l'equipament d'economia social i solidària de la Muntanyeta, al Parc de Vallparadís. El conseller d'Economia Social i Innovació, Pep Forn, i el tinent d'alcalde de Promoció Econòmica, Isaac Albert, van fer ahir la presentació d'aquest projecte, ajornada quatre mesos per la pandèmia, i que malgrat la situació actual "l'equip de govern s'ha esforçat a mantenir, perquè posar les persones al centre de l'economia és ara més necessari que mai".

L'equipament comprèn tota la zona de la Muntanyeta. És a dir, l' edifici central, actualment en desús, de 535 metres quadrats; l' edifici xalet, en què ara es guarda material del Parc, de 61 metres quadrats, i l' era, que entre els seus dos sectors suma gairebé mil metres. En aquests moments, s'està dissenyant tot el que pot incorporar-se en aquests espais. A la sala gran de l'edifici central, Forn i Albert ja hi veien un espai polivalent, amb el servei de consergeria i informació sobre les activitats que es desenvolupen al Parc (amb les que es volen crear sinergies), potser un racó de biblioteca i un petit auditori per fer debats i xerrades, i una oferta de restauració "inicialment més una cafeteria que un restaurant com hi havia abans, però ja ho veurem". També oficines i sales de reunions.

Més enllà, a la part en forma de ele de l'edifici, despatxos d' entitats, tallers, espais coworking i magatzems. El Pla estratègic de l'economia social i solidària de Terrassa preveia tallers per empreses que comencessin, "però hem vist que aquí no són possibles. Per això estem pensant en altres espais municipals", va reconeixer Forn. "Si haguessim esperat a poder fer tot allò que marcava el Pla, potser passarien deu anys i no tindríem encara l'equipament. I en la situació actual, es fa més necessari que mai posar l'economia social i solidària al centre de tota l'economia."

una era per fer-hi fires

L' edifici xalet "pot quedar per les entitats, que gestionin elles mateixes", i l'era "és un espai magnífic per fer-hi fires, d'intercanvi, de productes de segona ma i proximitat".

Aquest projecte de convertir la Muntanyeta en un equipament per a la "promoció, l'enfortiment i el foment de noves iniciatives en l'àmbit de l'economia social i solidària", segons va definir-lo Albert, va neixer en l'anterior mandat, en què va tirar endavant gràcies al consens del Consell Municipal d'Economia Social i partits polítics (alguns ara sense representació al consistori). I comença a caminar en un moment en què "estem entrant en uns nous temps en què espais com aquest seran molt necessaris. Perquè ens cal una economia que crei equilibri entre la dimensió social, la humana i la ambiental. Tornar a l'essència d'allò que és l'economia, amb una activitat i unes iniciatives que no prioritzin el lucre sinó el benefici social. En el 25 aniversari del Parc de Vallparadís, volem fer-lo un pol de l'economia social".