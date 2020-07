Una imatge de la Rambla d'Égara ahir al matí, amb tots els vianants protegits amb mascareta. fnebridi aróztegui Una imatge de la Rambla d'Égara ahir al matí, amb tots els vianants protegits amb mascareta.

La mascareta s'imposa amb la resistència dels més joves

L.H. /T.R.

09.07.2020 | 20:26

Ahir va ser el primer dia d'ús obligatori de la mascareta, al marge de la distància de seguretat, i la mesura es va notar als carrers, on la consigna de Salut està sent seguida per la majoria de la població. La protecció és obligatòria en la via pública, espais a l'aire lliure i a tots els...