Les piscines municipals obren avui amb mesures per la Covid

Teresa Romero

09.07.2020 | 20:26

Som a l'estiu i això vol dir que amb la calor el que ve més de gust és banyar-se a la piscina. I avui els interessats en refrescar-se podran complir el seu propòsit si s'acosten a Vallparadís, Sant Llorenç, La Maurina o Les Arenes perquè ja s'ha iniciat oficialment la temporada de bany a les piscines descobertes municipals.

Serà una temporada atípica fins al 6 de setembre, (que l'Ajuntament ha avançat una setmana respecte a les previsions d'obertura) amb limitacions d'aforament per seguir les mesures de seguretat per la Covid-19. L'obertura de les piscines es fa amb un terç de la seva capacitat per assegurar la distància de seguretat entre els usuaris. Vallparadís podrà acollir fins a un màxim de 1.000 usuaris i usuàries, 500 al torn de matí i 500 al torn de tarda.

Ahir responsables municipals van revisar sobre el terreny la posada a punt de les instal·lacions de Vallparadís. El tinent d'alcalde de Promoció Econòmica i Projecció de la Ciutat, Isaac Albert, i el regidor d'Esports, Miguel Ángel Moreno; van visitar ahir al matí la piscina municipal de Vallparadís prèviament a la seva obertura avui.

Més mesures de prevenció

Durant la visita, el tinent d'alcalde i el regidor d'Esports han comprovat de primera mà les adaptacions que s'han fet per fer front a la crisi sanitària causada per la Covid-19 i les mesures de seguretat que caldrà complir a les piscines municipals. "Aquesta temporada l'Ajuntament de Terrassa ha fet un esforç per posar en funcionament les piscines descobertes. Entenem que calia posar a disposició dels ciutadans unes instal·lacions esportives de referència a l'estiu i a uns preus ajustats per intentar que tothom pugui gaudir-ne", explica el regidor d'Esports Miguel Ángel Moreno.

Les entrades

A causa de la limitació d'aforament és important accedir a la venda anticipada per internet que s'haurà de formalitzar sempre 48 hores d'antelació. De fet, els més previsors ja han comprat l'entrada d'avui. El regidor d'Esports va informar que fins al matí ja s'havien venut 245 entrades per al primer dia.

Davant la polèmica per la supressió dels abonaments el regidor d'Esports va assegurar que el preu rebaixat de les entrades per als adults i la gratuïtat per als menors de 14 anys ja compensa la despesa a una família amb fills.

Les mesures de control marcaran la temporada de bany insòlita i amb mascareta que els usuaris hauran de dur fins a les zones de platja. Per evitar garantir el distanciament físic, s'han delimitat parcel·les de 2 metres per 2 i mig (si és individual) o dobles en el cas de famílies.

A totes les piscines municipals també s'han modificat alguns recorreguts d'accés i circulació dins els equipaments per reduir el creuament de persones.

Per evitar al màxim els inconvenients derivats de les restriccions s'amplia el nombre de taquilles així com el personal del servei. "Primem per sobre de tot la seguretat dels usuaris /ies i del personal. Per això ampliem el nombre de socorristes (8 a Vallparadís), de vigilants i informadors i de personal de neteja i de taquilla", va dir el regidor d'Esports. "El canvi més important és la limitació de l'aforament", destaca el tinent d'alcalde Isaac Albert. "L'estiu és sinònim de piscines a Terrassa i el servei continua però de forma diferent per desgràcia, per la Covid-19", ha afegit.

- Entrada anticipada. Es dóna prioritat a la compra telemàtica, sempre amb 48 hores d'antelació i a través de la pàgina web terrassa.cat/piscines. S'amplien les taquilles per a la venda física. No hi haurà abonaments de temporada. Entrada gratuïta per a menors de 14 anys; general, de matí o tarda de 2 €; escoles i casals: 1,5€ i targeta multi-personal de 10 usos: 15€

- Horaris. S'estableixen dos torns de bany, de matí (de 10.30 a 14.30 h.) i de tarda (de 15.30 a 19.30 h.) Al migdia, tancat per efectuar les tasques de neteja.

- Serveis. Per evitar la utilització compartida d'espais, els serveis de guarda roba i vestidors restaran tancats. Es reduirà l'aforament i l'accés als lavabos.

- No es podrà dur menjar. L'habitual zona de pícnic estarà tancada i per tant no es podrà consumir menjar a la zona de platja ni a les instal·lacions. De totes maneres el servei de bar restarà obert per al consum de begudes amb una terrassa delimitada.

- Zona de neteja i desinfecció a l'entrada. Els banyistes hauran de creuar per un accés amb catifes de desinfecció i neteja del calçat. Hi haurà dues entrades, per als que tenen el tiquet de pas telemàtic i per als que el volen comprar a les taquilles.

- Mesures de seguretat. En tots els accessos i desplaçaments s'haurà de dur posada la mascareta, a excepció de la zona de platja o per banyar-se.